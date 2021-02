Köln (ots) - Der digitale Gewerbeversicherer mailo ist weiter auf Wachstumskurs

und setzt den Ausbau des Geschäftsmodells konsequent fort. Mit Florian Knörrich

konnte mailo einen ausgewiesenen Versicherungsfachmann und Start-up-Experten als

CBDO und Verantwortlichen für den Bereich Business-Development gewinnen.



"Wir sind stolz und froh, mit Florian einen echten 'Haftpflicht-Helden' für

unser Team gewonnen zu haben. Durch seine langjährige Erfahrung in der Beratung

von Versicherungsunternehmen sowie seine nachgewiesene Start-up-Expertise bringt

er alle Voraussetzungen mit, den weiteren Wachstumskurs von mailo zu prägen",

sagt Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG.





Knörrich, der seine Laufbahn in der Versicherungswirtschaft begonnen hat,verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Versicherungssektor und warzuletzt als Associate Director Digital Insurance für die führende Beratung BCG,The Boston Consulting Group, tätig. 2015 sammelte er als einer der Gründer vonHaftpflicht-Helden, heute helden.de, echte Start-up-Erfahrung."Florian bietet durch seine einzigartige Kombination aus Branchen-, Beratungs-und Startup-Erfahrung genau das, was wir bei mailo brauchen - und das in einerPerson", ergänzt Uebing abschließend.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG ( https://mailo.de/ ) ist ein auf die Versicherung vonGewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversichererbietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene,Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- undCyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnenbietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrerberuflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mitVersicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zumGeschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehenneben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück,STS Ventures oder Hevella Capital.Kontakt:Dr. Matthias UebingVorstandmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: mailto:matthias.uebing@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter http://www.mailo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135793/4844261OTS: mailo Versicherung AG