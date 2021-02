Solas OLED legt Patentstreit mit LG Display Co. bei

Solas OLED Ltd. („Solas“), ein irischer Anbieter von OLED-Technologien, die er an Unterhaltungselektronikhersteller lizenziert, hat eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung mit LG Display Co. abgeschlossen, die mehrere Patentverletzungsklagen von Solas gegen LG Display sowie mehrere seiner Kunden, darunter die Sony Corporation, beilegt. Die Vereinbarung, deren Bedingungen vertraulich sind, beendet die jeweiligen Patentstreitigkeiten zwischen Solas und LG, einschließlich der Gegenklagen, im Zusammenhang mit der OLED-Technologie von Solas in Deutschland, China und den USA.

Aoife Butler, General Counsel von Solas, kommentiert: „Wir sind sehr erfreut, dass LG Display eine Lizenz für das Patentportfolio von Solas erworben hat. Diese Patentlizenz erschließt den OLED-TV-Markt nicht nur für LG Display, sondern auch für die Kunden seiner OLED-Panels, darunter Sony und Panasonic. Samsung ist jedoch nicht Teil der Vereinbarung und vertreibt weiterhin patentverletzende OLED-Produkte wie Tablets, Uhren und Mobiltelefone. Nach einer kürzlich eingereichten Klage gegen Samsung und BOE bei der United States International Trade Commission bereitet Solas nun die bevorstehende Patentverletzungsklage gegen Samsung vor, die am 1. März 2021 vor dem United States District Court for the Eastern District of Texas verhandelt wird. Die Lizenzierung des Solas-Patentportfolios bedeutet die Würdigung des Erfindungsgeistes der wahren Innovatoren, zu denen auch Wissenschaftler von der Universität Stuttgart gehören, ebenso wie die Beteiligung der Universität am enormen Erfolg der geschützten Technologie, damit sie auch in Zukunft faszinierende neue Technologien entwickeln kann.“

Über Solas OLED Ltd.

Solas OLED Ltd. („Solas“) ist ein irisches OLED-Technologie-Lizenzierungsunternehmen mit Sitz in Dublin, Irland. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Solas eines der weltweit größten, wichtigsten und umfangreichsten Patentportfolios auf dem Gebiet der OLED-Technologie geschaffen.

Von der kleinsten OLED-Uhr bis hin zum größten OLED-Fernseher – das Patentportfolio von Solas ist maßgeblich für Design, Verschaltung und Herstellung von OLED-Displays.

Nähere Informationen unter www.solasoled.com

