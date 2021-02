Trotz Rückgangs des Transaktionsvolumens wachsender Optimismus durch Anpassung der Akteure an Marktgegebenheiten - Deutschland hinter den USA auf Platz 2

Frankfurt (ots) - Die beispiellosen Auswirkungen von Covid-19 auf die Makroökonomie durch Lockdowns und Reisebeschränkungen hatten 2020 Einbußen für das globale Volumen der direkten gewerblichen Immobilieninvestments* zur Folge. Nach dem neuesten Global Real Estate Perspective von JLL bewegten sich die Transaktionen in einer Größenordnung von ca. 762 Mrd. USD. Gegenüber dem Rekordjahr 2019 entspricht das Ergebnis einem Rückgang von mehr als einem Viertel (-28%). Dabei zeigten die Investmentaktivitäten im vierten Quartal mit 267 Mrd. USD ein deutlich ansteigendes Niveau gegenüber den beiden Vorquartalen, konnten den Abwärtstrend damit abmildern. Gegenüber dem jeweiligen Vergleichszeitraum im Vorjahr machten die Einbußen in den letzten drei Monaten noch 21 Prozent aus, nach minus 41 Prozent im dritten Quartal und minus 50 Prozent in den Monaten April bis Ende Juni. "Etablierte große und transparente Märkte mit Branchenvielfalt lagen im Fokus der Investoren. Allein Frankreich, Deutschland und die USA zeigten im letzten Quartal zusammen ein um 81 Prozent höheres Transaktionsvolumen als ein Quartal zuvor - mit wieder zunehmendem Interesse an zentral gelegenen, großvolumigen Assets, insbesondere Core-Büroimmobilien in Gateway-Märkten. Aufs gesamte Jahr gerechnet sank das Volumen in den drei Ländern allerdings 2020 um 35 Prozent. Die Investoren haben im Laufe des Jahres allmählich gelernt, mit der durch die Pandemie hervorgerufene Unsicherheit umzugehen. Das gestiegene Vertrauen spiegelte sich zuletzt also in einem verbesserten Kapitaleinsatz wider", so Sean Coghlan , Global Director, Capital Markets Research & Strategy, JLL.

Alle drei Regionen litten unter der Pandemie, wenngleich beim Blick auf ihre Entwicklungen im Verlauf des Jahres deutliche Unterschiede festzustellen sind. Der asiatisch-pazifische Raum zeigte zwischen Oktober und Ende Dezember bereits ein Transaktionsvolumen auf dem Vorjahresniveau, während EMEA und Amerika noch Rückgänge von 17 und 30 Prozent zu verkraften hatten. Trotzdem floss in die Region Amerika 2020 mit 118 Mrd. USD im genannten Zeitraum erneut das meiste Kapital (- 30 % 2020/2019), EMEA kommt auf 105 Mrd. USD (-17 %) und Asien-Pazifik auf 44 Mrd. USD (+/- 0%).