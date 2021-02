- Dadurch wurden knapp 90 Prozent aller Assets übertragen

Berlin, 22. Februar 2021

Mehr als 22.500 Kunden der Volkswagen-Bank haben ihr Wertpapierdepot an die wallstreet:online capital AG übertragen. Der Berliner Finanzdienstleister feierte vor einigen Tagen den erfolgreichen Abschluss des Projekts. Die beiden Unternehmen hatten im Mai 2020 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und sich auf die Übergabe des Mandats geeinigt. Außerdem wurde eine enge Zusammenarbeit bei der künftigen Depotvermittlung vereinbart. Die Kunden der Volkswagen-Bank mussten dem Wechsel aufgrund gesetzlicher Regularien aktiv zustimmen.

Die schriftliche Ansprache der Kunden begann im Oktober 2020, die technische Migration der Depots wurde zwischen Oktober und Januar vollzogen. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte wallstreet:online capital AG-Vorstand Thomas Soltau.

"Für uns sind die Depotvolumina entscheidend. Wir haben in einem außerordentlich kurzen Zeitraum nahezu 1 Milliarde Euro an Kundengeldern dazu gewonnen. Mit allen Marken kommen wir nun auf Assets under Management in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro", so Soltau weiter. "Trotz der Corona-Pandemie war 2020 für uns ein sehr erfolgreiches und zugleich anspruchsvolles Jahr, was unser Team hervorragend gemeistert hat.". Durch das starke Wachstum konnte die wallstreet:online capital AG ihre Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr verdreifachen.

Weitere Transaktion für 2021 geplant

Für 2021 plant Soltau ein weiteres Migrationsprojekt, wenn auch in kleineren Dimensionen. "Wir reden hier eher über einen Depotbestand in Höhe von 100 Millionen Euro", erklärte der Vorstand der wallstreet:online capital AG. Noch könne er keine Namen nennen, die Anfrage zeige aber, dass weitere Unternehmen Transaktionen für sinnvoll halten. Soltau: "Die zunehmenden Regularien machen es den Anbietern schwerer, der Verwaltungsaufwand ist hoch. Hier können wir durch unsere Lösungen unterstützen. Die Partner partizipieren unter Umständen weiterhin von Ihren Kunden, können diesen aber durch die Zusammenarbeit bessere Konditionen anbieten und haben gleichzeitig deutlich weniger Verwaltungsaufwand." Nach Ansicht des Finanzmarktexperten stellt dieses Konzept eine klassische Win-Win-Situation dar.