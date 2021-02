Ericsson 'erleichtert' 5G-Technik für einfacheren und nachhaltigeren Ausbau (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson erweitert Produktfamilie Massive MIMO um neue Lösungen für den

mittleren 5G-Frequenzbereich.

- Das neue Funkmodul 64T Massive MIMO wiegt mit lediglich 20 Kilogramm bis zu 45

Prozent weniger als die Vorgängergeneration.

- Die leichten Massive MIMO Produkte basieren auf den Ericsson Silicon Chipsets

und verbessern die Netzleistung bei optimierter Energieeffizienz und

reduziertem CO2-Ausstoß.

- Neue Ericsson Radio Acess Network (RAN) Compute Lösungen steigern

Energieeffizienz, Einsatzflexibilität und Kapazität mit bis zu 50 Prozent

höheren Übertragungsraten und 15 bis 20 Prozent geringerem Energieverbrauch.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) erweitert seine Produktfamilie Massive MIMO um drei neue

Funkmodule. Zusätzlich baut Ericsson das RAN Compute Produktportfolio um sechs

weitere Produkte aus. Die neuen Lösungen basieren auf Ericsson Silicon - der

System-on-a-Chip-Reihe (SoC) des Unternehmens. Sie bietet die notwendige

Rechenleistung für einen schnellen Ausbau energieeffizienter und

hochleistungsfähiger Netze. Mit den neuen Lösungen können Kunden den Rollout im

mittleren 5G-Frequenzspektrum beschleunigen.





Mit dem mittleren 5G-Frequenzbereich können Mobilfunknetzbetreiber ihr5G-Spektrum besser nutzen, um neue Services schnell und effizient einzuführenund ihren Kunden eine schnellere Anbindung zu bieten. Das mittlere Frequenzbandüberbrückt die Geschwindigkeits-, Kapazitäts- und Abdeckungslücken zwischen denniedrigen und den hohen Frequenzbereichen. 5G-Netze, die das mittlere Spektrumumfassend nutzen, können Verbrauchern und Unternehmen eine weiter optimierte5G-Versorgung bieten.Per Narvinger, Head of Product Area Networks, bei Ericsson, sagt: "Nach denersten Rollouts von 5G-Netzen ist es jetzt an der Zeit, 5G zu skalieren, indemMassive MIMO in viel größerem Umfang genutzt wird. Mit unserem neuen Portfoliokönnen Mobilfunknetzbetreiber ihre Implementierungen im mittlerenFrequenzbereich beschleunigen, ihren Anwendern eine höhere Leistung bieten undgleichzeitig den Energieverbrauch senken."Die Grundlage für InnovationEricssons neue, ultraleichte und kompakte 5G Massive MIMO (https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/ericsson-radio-system/radio/massive-mimo)Funkeinheiten für den mittleren Bandbereich gehören zur Produktlinie AntennaIntegrated Radio (AIR) des Konzerns. Sie reduzieren durch ihre kompakte Bauformden Platzbedarf am Standort deutlich und erhöhen die Kapazität dort um mehr alsdas Dreifache.Mit nur 20 Kilogramm Gewicht sind die neuen Funkmodule bis zu 45 Prozentleichter als die Vorgängergeneration und zudem rund 20 Prozent