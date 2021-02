Netto-Longs auf US-Rohöl steigen leicht - CoT-Report

Anzeige

New York 22.02.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt leicht reduziert. Dabei waren bei Rohöl und Silber leicht Anstiege der Netto-Longs zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Gold wurden deutlich reduziert.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 16. Februar, um 1,4 Prozent auf 1.467.078 Kontrakte reduziert. Dabei ging es für Rohöl und Silber nach oben, die Netto-Longs auf Gold sanken. Auch bei den Sojabohnen wurde ein Rückgang der Netto-Longpositionen verzeichnet.