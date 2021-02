EDGE stellt auf der IDEX 2021 die erste Familie von in den VAE hergestellten Smart Loitering Munitions vor

EDGE , ein fortschrittlicher Technologie gewidmeter Konzern, für Verteidigung und andere Bereiche, führte heute seine erste Familie von Loitering Munitions mit mehreren Rotoren ein, nämlich das QX-Sortiment. Zusätzlich wurde der Gleitmunitionsset Shadow 50 und Shadow 25 mit Rash 2 wie auch neue Varianten des RW24-Sortiments – sämtlich im ersten Betriebsjahr des Unternehmens konzipiert und hergestellt – am ersten Tag der International Defence Exhibition and Conference (IDEX 2021) präsentiert, die noch bis zum 25. Februar im Abu Dhabi National Exhibition Centre veranstaltet wird.

EDGE launches QX range- its first family of multirotor loitering munitions (Photo: AETOSWire)

Die Präsentation der elektrischen unbemannten Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) der Class-1 erfolgte im EDGE-Pavillon in Anwesenheit seiner Exzellenz Faisal Al Bannai, CEO und Managing Director von EDGE, und Ali Al Yafei, CEO von ADASI.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, CEO und Managing Director von EDGE, sagte: „Zurzeit revolutioniert die Drohnen-Technologie unsere Welt, wobei eine weiter gehende Erkundung des vollen Potenzials unbemannter und autonomer Fähigkeiten noch aussteht – nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im kommerziellen Sektor.“

Er fügte hinzu: „Die Einführung der ersten in den VAE hergestellten Familie von Smart Loitering Drones bedeutet für EDGE einen wichtigen Meilenstein als Technologiepionier wie auch dabei, die Autonomiefähigkeiten und KI-Integration des Landes zu fördern. Da die Zukunft zunehmend von unbemannten Systemen abhängt, die ein höheres Maß an taktischer Flexibilität bieten, haben wir ausgiebig investiert, um die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf diesen Gebieten zu beschleunigen und entsprechende Produkte rasch auf dem Markt einzuführen.“

Die QX-Familie von Loitering Munitions umfasst vier Produkte: QX-1, ein Mikro-UAV, QX-2, ein Mini-UAV, QX-3, ein kleines UAV und QX-4, ein zu beeindruckendem vertikalem Abheben und Landen (Vertical Take-Off and Landing, VTOL) fähiger Starrflügler. Die präzisionsgelenkten Systeme nutzen ausgefeilte KI-Algorithmen zum Zielen und Treffen mit einer erstaunlichen Genauigkeit von 1 m CEP (Circular Error Probable) – also einer Zielgenauigkeit, die jener von lasergelenkten Munitionen ähnelt. Die gesamte QX-Familie von UAVs ist für das Starten in jeglicher Umgebung und auf jeglichem Gelände konzipiert, leichtgewichtig, tragbar und besitzt VTOL-Fähigkeiten.