Hamburg (ots) - 79 Prozent der Kunden legen inzwischen mehr Wert aufUmweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung beim Einkauf, so eine Studie desCapgemini Research Institute*. Die Corona-Pandemie hat Bewusstsein undEngagement für einen nachhaltigeren Konsum noch verstärkt, so die Studie. EDEKAarbeitet seit Jahren daran, sein Angebot an nachhaltigeren Produkten auszubauenund unterstützt damit auch einen verantwortungsvolleren Anbau. Dabei sind nebengrößeren Projekten auch produktbezogene Initiativen eine Möglichkeit,nachhaltigere Lösungen zu fördern. Erfolgreiches Beispiel: zertifizierter Reis aus Indien und Thailand für die EDEKA Eigenmarke, der umweltschonend vonKleinbauern angebaut wird und auch den örtlichen Gemeinschaften zugutekommt.EDEKA bezieht Bio Naturreis Langkorn und Bio Himalaya Basmati aus Indien sowieBio Jasmin Duftreis aus Thailand. Die drei Sorten stammen jeweils auskontrolliert ökologischem Anbau und sind Fairtrade-zertifiziert. Die indischenKleinbauern sind zudem nach den Standards von Naturland zertifiziert, die überdie Anforderungen von EU-Bio noch hinausgehen.

Durch langfristige Lieferbeziehungen und Aufpreise für den Mehraufwand derindischen und thailändischen Bauern fördert EDEKA den für die Umwelt und dielokalen Gemeinschaften nachhaltigeren Reisanbau.Drei Anbaugebiete - ein Aufschlag für mehr NachhaltigkeitDer EDEKA Bio Himalaya Basmati und der EDEKA Bio Naturreis Langkorn kommen ausder Terai-Region, die unter den Ausläufern des Himalaya liegt. DieFairtrade-Prämie haben die Kleinbauern unter anderem in eine Saatgutbank,erneuerbare Energien und eine moderne landwirtschaftliche Ausrüstung investiert.Das wirkt sich positiv auf natürliche Ressourcen wie Wasser und Boden sowie aufdie Artenvielfalt aus. Fit für die Zukunft wird der Reisanbau auch durchBildungsangebote in innovativer Landwirtschaftstechnik: 60 Bauern ausverschiedenen Dörfern wurden als Trainer für andere Bauern ausgewählt und habenumfassende Schulungen zu Praktiken im Bio-Landbau erhalten. Das Engagement inTerai geht jedoch über den Reisanbau hinaus: Mit der kostenlosen Ausbildung von145 Frauen in einem neugegründeten Nähzentrum wird deren Selbstständigkeitgefördert, in einem Computerzentrum erhalten bereits über 200 Schülerinnen undSchüler das Rüstzeug für eine bessere Zukunft. Auch die Bildung vonBauernvereinen oder Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge gehören zu denVerbesserungen.Der EDEKA Bio Jasmin Duftreis stammt aus den im Nordosten Thailands gelegenenRegionen Surin und Sisaket. Auch hier wird mit der Prämie aus demFairtrade-Projekt ein nachhaltigerer Reisanbau gefördert: Mit modernen