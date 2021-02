MIRO-Faktencheck-Clip Nr. 2 / Der Einsatz von Recyclingmaterial und mehr Holzbau machen die Gewinnung von Sand, Kies und Naturstein überflüssig?

Beim Thema Holz, das besonders im Zusammenhang mit notwendigenWohnungsbaumaßnahmen in den Fokus gerückt ist, besteht ein ähnliches Problem:Aus heimischen Quellen allein wird sich der bilanzierte Bedarf angesichts derPlanungen der Bundesregierung, jährlich etwa 350.000 neue Wohnungen zuerrichten, nicht speisen können. Das bedeutet: Importe mit langen Transportwegenfür Baurohholz wären unvermeidbar.Bleiben wir dann nicht doch besser bei der bewährten Baupraxis? Hier sindohnehin so genannte "Hybridbauweisen" - also Häuser aus mineralischen Rohstoffenund Holz in Kombination - an der Tagesordnung und Stand der Technik. Heißt dasim Umkehrschluss, dass die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit nur durch denEinsatz von mineralischen Baustoffen mit Sand, Kies und Naturstein ausheimischer, bedarfsnaher Produktion zu schließen ist? Zum 1,5-Minuten-Clip"Recycling und Holzbau" geht es hier: https://youtu.be/vAPx_xPAOvMFolgen Sie uns auch auf Twitter: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V.(@bv_miro) / Twitter (https://twitter.com/bv_miro)Mythen: Es gibt zwar keine einheitliche Definition für einen Mythos, abergemeinhin werden damit anonyme, erdachte Geschichten bezeichnet, die mündlichüberliefert, durch eine bildhafte und anschauliche Sprache leicht verständlichein Weltbild prägen. Doch ist dieses Bild immer richtig, und was ist dran, anderartigen Geschichten und Glaubenssätzen? Im Fall der Mythen, die sich rund umSand, Kies und Naturstein, ihre Gewinnung, ihren Nutzen und ihre Bedeutungranken, räumt der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, MIRO, mit weitverbreiteten Vermutungen zur Branche auf. Entwickelt wurden dafür sechseigenständige Filmsequenzen, in denen die Glaubenssätze einem lebendigenFaktencheck unterzogen werden. Im zweiten Clip wird das Thema "Recycling undHolzbau" einer eingehenden Betrachtung unterzogen.MIRO-Clip2-RC-Holz: Über die Mediathek sowie den eingebauten Youtube-Link aufder Seite des Bundesverbandes http://www.bv-miro.org geht es ohne Umwege zurunterhaltsamen und beeindruckend illustrierten Aufklärung.Screenshot: MIRO/SE MielkePressekontakt:Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIROSusanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)Tel.: 030 2021 5660mailto:berlin@bv-miro.orgGabriela Schulz (Öffentlichkeitsarbeit)Tel.: 0171 536 96 29mailto:schulz@bv-miro.orghttp://www.bv-miro.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132993/4844327OTS: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO