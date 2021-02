Blackstone meldet Berufung von Iain Conn, früher CEO bei Centrica, zum Senior Advisor for Energy and Sustainability Investing

Blackstone (NYSE:BX) meldete heute die Berufung des ehemaligen CEO von Centrica, Iain Conn, zum Senior Advisor for Energy and Sustainability Investing. Conn wird seine fundierte Kenntnis des Energiesektors und Klima- und Nachhaltigkeitsbereichs für die Beratung in den Infrastruktur- und Energiegeschäftsbereichen des Unternehmens nutzen.

Blackstone blickt auf eine lange Geschickte in Übernahme, Aufbau und Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz zurück. Allein in den letzten zwölf Monaten hat Blackstone sinnvolle Investitionen getätigt. Dazu zählen unter anderem Aypa (ehemals NRstor), ein Vorreiter im Bereich Batterien als Energiespeicher, und Therma Holdings LLC, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Energieeffizienz; mit der Berufung von Iain Conn können diese Maßnahmen ausgebaut werden.