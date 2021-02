2019 gingen weniger Beschäftigte vorzeitig in Rente / Bericht Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Berichtsjahr 2019 veröffentlicht

Dortmund (ots) - Die Zahl der Verrentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

erreichte 2019 mit fast 162.000 Fällen (161.534) einen neuen Tiefstand in

Deutschland. Ihre Zahl sank im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 Prozent (3,8 %).

Dabei stehen "Psychische und Verhaltensstörungen" mit rund 42 Prozent (41,7 %)

nach wie vor an erster Stelle als Ursache für Frühverrentung. Obwohl mit 42,4

Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ein neuer Höchststand bei der

Beschäftigung erreicht wurde, sank die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle

um rund 12.000 (11.853) auf etwa 937.000 (937.456). Damit liegt die Unfallquote

je 1.000 Vollarbeiter bei 21,9. Diese und weitere Ergebnisse enthält der Bericht

"Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2019" (SuGA), den die

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) jährlich im Auftrag

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt.



Zwar weist die Statistik 2019 mit 626 tödlichen Arbeitsunfällen einen Anstieg

zum Vorjahr aus. Jedoch flossen Nachmeldungen von 84 Unfällen aus den Jahren

2000 bis 2005 ein, nachdem Strafverfahren abgeschlossen waren. Damit blieb das

Arbeitsunfallgeschehen auch 2019 auf einem insgesamt niedrigen Niveau mit leicht

abnehmender Tendenz. Durch Arbeitsunfähigkeit fielen 2019 schätzungsweise etwa

712 Millionen Arbeitstage aus. Davon entfielen 159 Millionen Ausfalltage auf

"Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems" (22,3 %), 117 Millionen Ausfalltage auf

"Psychische und Verhaltensstörungen" (16,5 %) und 93 Millionen Ausfalltage auf

"Krankheiten des Atmungssystems" (13,1 %). Das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen

führte insgesamt zu einem geschätzten Produktionsausfall anhand der Lohnkosten

von rund 88 Milliarden Euro. Wird der Verlust an Arbeitsproduktivität

berücksichtigt, gingen der deutschen Volkswirtschaft rund 149 Milliarden Euro an

Bruttowertschöpfung verloren.







Berufskrankheit (84.853; +2,7 %). 2.581 Menschen starben als Folge einer

Berufskrankheit. Fast zwei Drittel der Todesfälle lassen sich nach wie vor auf

asbestbedingte Berufskrankheiten zurückführen (66,1 %).



Über das umfangreiche statistische Material hinaus ergänzen Analysen zu

Arbeitsbedingungen und der Verbreitung bestimmter Arbeitsmittel und Technologien

vor dem Hintergrund des digitalen Wandels den SuGA--Bericht Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit. Berichte zentraler Arbeitsschutzakteure, wie der

Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA), der Arbeitsschutzbehörden

der Länder, der Unfallversicherungsträger oder der Initiative Neue Qualität der

Arbeit (INQA), komplettieren den breiten Überblick über den Arbeits- und

Gesundheitsschutz im coronafreien Deutschland im Jahr 2019.



"Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Berichtsjahr 2019",

Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage; Dortmund: Bundesanstalt für

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020; 216 Seiten; ISBN 978-3-88261-736-8;

doi:10.21934/baua:bericht20201215. Den Bericht gibt es im PDF-Format zum

Herunterladen im Internetangebot der BAuA unter http://www.baua.de/suga .



Direkter Link: http://www.baua.de/dok/8852834



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie

betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die

Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der

Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der

Außenstelle Chemnitz arbeiten über 750 Beschäftigte.



http://www.baua.de



