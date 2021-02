KÖTTER Unternehmensgruppe behauptet sich in äußerst schwierigem Geschäftsjahr Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 22.02.2021, 12:05 | 67 | 0 | 0 22.02.2021, 12:05 |

KÖTTER Unternehmensgruppe behauptet sich in äußerst schwierigem Geschäftsjahr Gruppenumsatz mit jetzt 571 Millionen Euro stabil gehalten - Schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik

stellt auch das Familienunternehmen vor nie gekannte Herausforderungen - Friedrich P. Kötter: "Umsatzentwicklung darf nicht den Blick für die

harte Realität verstellen oder sogar zu falschen Erwartungen verleiten" - Neue "KÖTTER Pandemic Solutions": U. a. der Betrieb eigener Corona-Teststationen

auf Kundengelände soll z. B. Industrieunternehmen vor Produktionsstopps schützen Essen (22.02.2021). Schließungen von Museen; Absagen von Messen und Veranstaltungen; geringeres ÖPNV-Angebot; rapide gesunkene Fluggastzahlen; rückläufige Industrieproduktion: Lediglich einige Faktoren, die im Zuge der Corona-Krise die Entwicklung der Facility-Services-Branche massiv beeinflussen und damit auch die KÖTTER Unternehmensgruppe vor nie gekannte Herausforderungen stellen. Dennoch konnte das Familienunternehmen den Gruppenumsatz im zurückliegenden, äußerst schwierigen Geschäftsjahr mit jetzt

571 Millionen Euro stabil halten. "Ich bin stolz und dankbar zugleich, dass unser Familienunternehmen in der schwersten Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Kurs halten konnte", erklärte Friedrich P. Kötter. Ein wichtiger Faktor sei hierfür die enge Partnerschaft mit Kunden und Beschäftigten. Gleichzeitig dürfe das leichte Umsatzplus von 1,1 % aber nicht den Blick für die "harte Realität verstellen" oder sogar zu "falschen Erwartungen verleiten". "Denn die Wirtschaftskrise hat auch bei uns deutliche Spuren hinterlassen, wird sich voraussichtlich länger hinziehen als alle vor dem zweiten Lockdown noch gehofft hatten, und ihre endgültigen Auswirkungen sind noch lange nicht absehbar", betonte der Verwaltungsrat. "Speziell die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zeichnet ein verzerrtes Bild von der tatsächlichen Liquiditäts- und Finanzlage vieler Unternehmen in der aktuellen Rezession - und täuscht damit über die wirkliche gesamtwirtschaftliche Situation hinweg." Seite 2 ► Seite 1 von 4



