SNP und Microsoft bauen ihre SAP-Kooperation aus

SNP Schneider-Neureither & Partner und Microsoft haben eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich „SAP on Azure” ein. Die bisherige Kooperation habe „Microsoft dazu bewogen, die Zusammenarbeit mit SNP als bevorzugten Partner für SAP on Azure-Migrationen auszubauen. Für SNP wiederum wird Microsoft der bevorzugte Cloud-Anbieter sein”, teilt das Heidelberger IT-Unternehmen am Montag mit.In der neuen Kooperation umfassen ...