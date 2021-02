Die ThyssenKrupp-Aktie bricht im MDAX die Rekorde. Wie wird es mit dem Wertpapier weitergehen?

Liebe Leserinnen und Leser,

die zurzeit stärkste Aktie unter den MDAX-Werten ist die ThyssenKrupp-Aktie. Das Unternehmen befindet sich in einer Modernisierungsphase. In diesem Zusammenhang wollte ThyssenKrupp seine Stahlsparte an Liberty Steel verkaufen. Dieser Deal ist nun geplatzt und ThyssenKrupp muss sich umorientieren. Die Stahlproduktion in Deutschland ist aufgrund der hohen Strompreise nicht mehr konkurrenzfähig. Außerdem gilt die Produktion als umweltbelastend, was nicht mehr in die Philosophie des Unternehmens passt.

ThyssenKrupp hat noch weitere Optionen

Die Aktie reagierte auf den Abbruch der Verkaufsgespräche kurzfristig negativ, allerdings konnte sich der Kurs schnell wieder fangen. Interessanterweise betonte Liberty Steel, dass man weiterhin am Kauf der Stahlsparte interessiert wäre. Es scheiterte lediglich an der Höhe des Verkaufspreises. Offensichtlich bleibt der Geschäftszweig interessant und das könnte auch noch andere Wettbewerber zu einer Angebotsabgabe verführen.

Für ThyssenKrupp ist der Abbruch der Verhandlungen kein Drama, denn es gibt noch eine zweite Option, die sogar sehr attraktiv ist. ThyssenKrupp könnte die Stahlsparte abtrennen und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Das würde einen marktgerechten Preis abbilden und Geld in die leere Unternehmenskasse spülen.