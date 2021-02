Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) hat nach vorläufigen Zahlen mit einem operativen EBIT von rund 1,6 Mio. Euro die Erwartungen deutlich übertroffen, muss jedoch im Segment Automotive Electronics eine Korrektur in Höhe von 3,5 Mio. Euro vornehmen. Genau das ist es, was die Aktionäre der in der Vergangenheit öfters “böse aufgestossen” ist: Gute Nachrichten positive Ausblicke und dann ein kräftiges “Aber”. Hier operativ unstrittige Erfolge und dann eine Abschreibung, die höher als der gesamte erzielte Gewinn ist.

In der Vergangenheit viele Ankündigungen, aber dann auch – oft nicht selbstverschuldete – Verzögerungen

und dennoch unstrittige Zukunftsprojekte, die – unserer Meinung nach – sehr vielversprechend sind: Globalmatix. Langsamer in die Umsatzregionen wachsend, als Optimisten vorhersagten. Aber mit einer Lösung, die genau in den technologischen Fortschritt der Mobilität passt. So ist Softing ein Unternehmen mit Zukunft und wir freuen uns unseren Lesern dieses “inside” näher zu bringen.

In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an den CEO Dr. Wolfgang Trier stellen. „Wir sind entschlossen, in 2021 wieder deutlich zu wachsen“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende der Softing AG nach einem starken vierten Quartal 2020 und einem erfreulichen Jahresauftakt zuversichtlich. Warburg Research hat sein Kursziel für die Softing-Aktie auf 7,50 Euro (bisher: 6,50 Euro) erhöht.

Herr Dr. Trier, nach vorläufigen Zahlen hat Softing im Geschäftsjahr 2020 mit einem operativen EBIT von 1,6 Mio. Euro die Erwartungen deutlich übertroffen. Woher kamen die positiven Impulse für die Segmente Industrial Automation und IT Networks?

Dr. Wolfgang Trier: Im Segment Industrial Automation hat das langfristige Geschäft sowohl mit großen Schlüsselkunden in Europa als auch in den USA den Hauptbeitrag geliefert. Dies betrifft überwiegend hochpreisige Investitionsgüter unserer Kunden, bei denen unsere Produkte ein unverzichtbarer Teil des Designs sind. Bei IT Networks haben wir mit einer der neuen Situation angepassten und mehrfach verfeinerten Kommunikationsstrategie schneller und wirksamer als der Wettbewerb den Kontakt zu unseren Kunden wieder aufbauen können, die im Gegensatz zum Industriegeschäft meist auch direkt die Anwender unserer Geräte sind. Diese schnelle Reaktion auf die geänderten Rahmenbedingungen hat sich ab dem 2. Halbjahr positiv bemerkbar gemacht – und uns monatliche Steigerungen beschert.