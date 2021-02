Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Die am 23. Dezember 2020 bundesweit in Kraftgetretene Teilung der Maklercourtage freut Käufer, verlangt vielen Verkäufernjedoch eine genauere Auswahl des Maklers ab. "Die hälftige Beteiligung derEigentümer an der Courtage führt dazu, dass Verkäufer Themen wie Verkaufspreisund Verkaufsgeschwindigkeit stärker hinterfragen", sagt Kurt Friedl, CEO undGesellschafter von Remax Germany. Nachfolgend gibt das Maklernetzwerk Tipps, wiees Verkäufern gelingt, den passenden Verkaufspartner zu finden.Aufwendige Unterlagenbeschaffung und überquellende E-Mail-Postfächer: DerVerkauf einer Immobilie ist ein großes Unterfangen, das an vielen Stellenkritisch und nervenaufreibend werden kann. "Verkäufer schalten in der Regelnicht nur wegen des Verkaufspreises einen Immobilienmakler ein. Vor allemerwarten sie heute mehr denn je, dass ihnen Makler einen Großteil der Arbeitabnehmen", sagt Friedl gut zwei Monate nach Inkrafttreten der Neuregelung derMaklercourtage am 23.12.20. Seitdem muss die Vermittlungsprovision fürVerbraucher hälftig zwischen Verkäufer und Käufer geteilt werden, und zwarbundesweit. Dabei geht es um viel Geld: Denn die Provision, die üblicherweisefür den professionellen Rundum-Service von Immobilienmaklern berechnet wird,beträgt insgesamt bis zu sechs Prozent des Verkaufspreises plus Mehrwertsteuer.Damit Verkäufer von ihrem Eigenanteil an der Courtage bestmöglich vom Engagementeines Profis profitieren, erklärt Remax Germany in fünf Tipps, worauf sie beider Maklerauswahl achten sollten.Ortskenntnis und gute Positionierung am MarktProfessionelle Immobilienmakler, die ihr Büro im Einzugsgebiet desVerkaufsobjekts betreiben, haben durch ihre Ortskenntnis in der Regel einenbesseren Überblick über die aktuellen lokalen und damit realistischenVerkaufspreise als weiter weg agierende Makler. Ein wichtiges Kriterium, dennder richtige Objektwert ist entscheidend für den Verkaufserfolg und dieVerkaufsdauer. Liegt er zu hoch, dauert die Vermarktung länger, was den Verkaufim schlimmsten Fall zu einer endlosen Hängepartie machen kann. Liegt er zuniedrig, riskieren Eigentümer einen zu geringen Verkaufserlös und verlierenunter Umständen viel Geld. Zusätzlich profitieren Verkäufer mit lokal agierendenMaklern oftmals von einem geprüften und vorselektierten Interessentenstamm, demdas Angebot sofort unterbreitet werden kann. Wenn der Makler zusätzlich die füreinen Verkauf relevanten Personen kennt, wie Grundbuchamt-Sachbearbeiter undNotare, kann der Verkauf einer Immobilie mit Hilfe eines Profis schnellabgewickelt werden. "Eigentümer sollten Makler konkret danach fragen", rät