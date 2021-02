Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Alle fünf deutschen Standorte von L'Oréal sind seit Anfangdes Jahres CO2-neutral. Das bedeutet, dass alle Prozesse und Aktivitäten derProduktion, Logistik und Verwaltung von L'Oréal Deutschland zu 100% auserneuerbaren Energien bestehen. Damit hat L'Oréal Deutschland einen wichtigenMeilenstein im Hinblick auf seine übergeordneten Nachhaltigkeitsziele erreicht.Vereinfacht ausgedrückt wurde die CO2-Neutralität erreicht, indem die gesamtevon unseren Standorten genutzte Energie aus erneuerbaren Quellen stammt und derEinsatz fossiler Energie ausgeschlossen wurde, während gleichzeitig derEnergieverbrauch gesenkt wurde. Mit dem Erreichen der CO2-Neutralität leistetdie deutsche Tochtergesellschaft von L'Oréal auch ihren Beitrag zu den globalenBemühungen, die Erderwärmung unter dem von Klimaexperten definierten Zielwertvon +1,5°C zu halten. Dieser sieht vor, die globale Erwärmung auf deutlich unterzwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Währenddie neuesten Standorte von L'Oréal Deutschland bereits CO2-neutral gestaltetsind und sich beispielsweise durch Solaranlagen und eine besondersressourcenschonende Energieversorgung auszeichnen, wurden die älterennachgerüstet, damit auch sie mit ihrem Betrieb CO2-neutral wurden."Wir sind uns bewusst, dass es das Engagement aller braucht, um unserenatürlichen Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu erhalten; um denKlimawandel zu stoppen, müssen wir das +1,5°C-Ziel einhalten. In dieser Hinsichtfolgen wir dank der Kohlenstoffneutralität aller unserer deutschen Standorte denvon der Wissenschaft definierten Vorgaben. Dennoch gibt es noch viele weitereSchritte auf dem Weg unserer Nachhaltigkeitstransformation" , sagt WiolettaRosolowska, Country General Manager L'Oréal Österreich Deutschland.Zu den klimaneutralen Standorten von L'Oréal Deutschland gehören die Zentrale inDüsseldorf, der Standort in Mönchengladbach, das Werk in Karlsruhe, derLOGOCOS-Produktionsstandort in Salzhemmendorf und das Logistikzentrum inMuggensturm. Alle Standorte beziehen Ökostrom aus 100% erneuerbarenEnergiequellen. Eine wichtige Maßnahme, die zur CO2-Neutralität beigetragen hat,ist der Einsatz von Fernwärme, wie sie zum Beispiel in Düsseldorf genutzt wird.Fernwärme ist eine besonders effiziente und umweltfreundliche Energieform:Basierend auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird die eingesetzteerneuerbare Energie sehr effizient genutzt und führt so zu einer deutlichen