Neue Expertenkonsensusleitlinien für den Einsatz der Immunglobulinersatztherapie (IgRT) bei Patienten mit hämatologischer Malignität und sekundärem Antikörpermangel (SAD) wurden vor kurzem in dem European Journal of Haematology veröffentlicht.

Octapharma weist ein langjähriges Engagement bei der Verbesserung des Managements von Patienten mit sekundären Immundefekten (SID) auf und leitete im Jahr 2020 die PRO-SID-Studie ein, eine klinische Phase-III-Studie zur Untersuchung einer Primärinfektionsprophylaxe durch intravenöses Immunglobulin (IVIg) bei Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie (CLL). Diese Bemühungen spiegeln die Notwendigkeit sowohl belastbarer klinischer Daten als auch einer einheitlichen Leitlinie für die Begrenzung des Infektionsrisikos bei Patienten mit SID wider.

Fehlen von Leitlinien bedeutet Risiken für Patienten

SAD bedeutet eine häufige Komplikation bei Patienten mit hämatologischen Malignitäten, wie beipielsweise CLL und multiples Myelom (MM). Bis zu 85 Prozent der Patienten mit CLL und bis zu 83 Prozent der Patienten mit schwelendem MM besitzen einen niedrigen Immunglobulinspiegel, der die Patienten anfälliger für Infektionen1,2 macht. Infektionen sind die wahrscheinliche Todesursache bei 22 Prozent der Patienten mit MM und bei bis zu 50 Prozent der Patienten mit CLL3,4. IgRT reduziert das Infektionsrisiko bei Patienten mit hämatologischen Malignitäten5.

Im Jahr 2019 erteilte die EMA einer erweiterten Verwendung von IVIg bei Patienten mit SID6 die Zulassung. Es fehlte jedoch an detaillierten europäischen Leitlinien zur Verwendung von IgRT bei Patienten mit hämatologischen Malignitäten und SAD. Die Unterschiede in den Behandlungsansätzen zur Reduzierung der Infektionslast, einschließlich unterschiedlicher Strategien bei der Therapieeinleitung, Dosierung und Beendigung der IgRT, sind in ganz Europa weiterhin signifikant.

Stephen Jolles, Hauptverfasser der Publikation und Professor am Immunodeficiency Centre for Wales in Cardiff (Großbritannien), kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „Die Entwicklung von Konsensusleitlinien für die Verwendung von IgRT bei Patienten mit sekundärem Antikörpermangel (SAD) zielt darauf ab, dem größeren Bedarf an Behandlungsempfehlungen für Patienten mit hämatologischen Malignitäten und SAD gerecht zu werden. IgRT kann sowohl Morbidität als auch Mortalität bei einer ausgewählten Gruppe dieser Patienten reduzieren helfen, und es ist wichtig, dass Ärzte über einheitliche Leitlinien zur Definition dieser Gruppe und für die Begrenzung des Infektionsrisikos verfügen.“