Capital Fonds-Kompass 2021: DPAM zum vierten Mal in Folge mit 5 Sternen ausgezeichnet Gastautor: Simon Weiler | 22.02.2021, 12:49 | 36 | 0 | 0 22.02.2021, 12:49 | Erfolgsformel: Fokus auf Nachhaltigkeit und Fondsqualität Ausschlaggebend für den erneuten Erfolg des Brüsseler Vermögensverwalters waren nach Jury-Angaben die überdurchschnittlichen Anlageergebnisse in den Kernkompetenzen „Aktien Welt Thematisch“, „Aktien Euroland“ und „Balanced“ in Verbindung mit einem produktübergreifenden, systematischen Nachhaltigkeitsansatz abseits des Mainstreams. „Zu unserer sehr guten Platzierung in diesem Jahr haben vor allem das Wachstumsthema Nachhaltigkeit sowie die gute Qualität unserer Aktienfonds – insbesondere derer mit globalem Schwerpunkt – beigetragen. Garant für diesen Erfolg sind einmal mehr die 3 Säulen unserer Investmentphilosophie ‚Aktives Management – Nachhaltigkeit – Research‘, und zwar nicht nur bei Aktien, sondern über alle Anlageklassen hinweg“, sagt Deutschland-Chef Thomas Meyer. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



