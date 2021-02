STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Trüber Wochenstart an den Börsen



Ganz im Gegensatz zum sonnigen Frühlingswetter präsentiert sich der DAX zum Wochenstart recht trübe. Für den deutschen Leitindex geht es in der letzten Februar-Woche um 0,5% gen Süden. Für Belastung sorgen unter anderem steigende Anleihezinsen in den USA - wo das Zinsniveau für 10-Jährige Staatsanleihen auf einem neuen Einjahreshoch bei 1,34% notiert. Steigende Renditen bei festverzinslichen Anlagen bedeuten in der Regel nichts Gutes für Aktienmärkte; denn damit werden Anleihen relativ zu Aktien wieder attraktiver.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Varta (WKN A0TGJ5)

Deutlich stärker als der Gesamtmarkt verlieren am Montagvormittag die Papiere von Varta. Der bereits in der vergangenen Woche rege gehandelte Titel notiert auf dem Stuttgarter Börsenparkett knapp 8% leichter. Der Batterie-Hersteller legte vergangene Woche seine Jahreszahlen vor und kündigte an, erstmals seit dem IPO eine Dividende zahlen zu wollen. Grund für die heutigen Kursverluste ist wohl die Empfehlung der Berenberg-Bank, die Varta von „Kaufen“ auf „Halten“ abstuft und das Kursziel nach unten anpasst.