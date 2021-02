Berlin / Toronto 22.02.2021 - Der Autobauer BMW will die Produktion von Fahrzeugen mit Elektromotoren im Werk Dingolfing ausweiten. Nano One Materials meldete im Rahmen einer Kooperation mit der Uni Michigan eine starke Performance der eigenen Technologie.



BMW hat am Wochenende mitgeteilt, dass die Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen im Werk Dingolfing in diesem Jahr auf mehr als 40.000 Einheiten verdoppelt werden soll.





Das Werk wird die Produktion des BMW iX übernehmen, der im vergangenen Jahr vorgestellt wurde und im Sommer 2021 in die Produktion gehen soll. Weiterhin ist im Werk die Fertigung von zwei Varianten der neuen 5er-Reihe mit Plug-In Hybrid geplant. Anteilig bleiben elektrifizierte Fahrzeuge in BMWs größten europäischen Werk weiter in der Minderheit. Im Jahr 2019 wurden dort rund 285.000 Einheiten gefertigt.In den kommenden Jahren sollen hier aber weitere Elektrofahrzeuge gefertigt werden. Der nächste 5er und 7er soll hier in der Elektrovariante gefertigt werden.Der BMW iX soll Ende 2021 auf den Markt kommen und gilt als enorm wichtiges Fahrzeug für die Marke, da hieraus die Wettbewerbsfähigkeit der Münchner gegenüber dem US-Herausforderer Tesla abgeleitet werden dürfte. Tesla will im Sommer mit der Produktion des Model Y im Brandenburgischen Grünheide beginnen. Mit dem Model 3 ist es Tesla bereits gelungen, einen fahrdynamischen Herausforderer des BMW 3ers auf den Markt zu bringen.Nano One (LBMB) meldet starke Performance bei FeststoffbatterienDie Profiteer-Empfehlung Nano One Materials hat am Montag bekanntgegeben, dass man mit der University of Michigan an der Entwicklung innovativer Feststoffbatterie-Technologie arbeitet. Das proprietäre beschichtete Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One habe bei einem Testprogramm der Uni eine „großartige Performance" gezeigt.Der Professor Richard Laine, Ph.D., sagte dazu, dass man die Zusammenarbeit weiterentwickeln wolle, um eine praktikable Feststoffbatterie-Konfiguration nachzuweisen.Der Chief Technology Officer von Nano One, Dr. Stephen Campbell, sagte, man erkenne beträchtliches Wachstumspotenzial auf dem Markt für Feststoffbatterien, vor allem durch die Autoindustrie. Die gesamte Mitteilung können Sie hier lesen:https://bit.ly/37AXJVHNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken.