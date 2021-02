Die wallstreet:online-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609) ,Anbieter von diversen Finanzportalen, lag offensichtlich vom Timing her perfekt: Gut 12 Monate gibt es erst den Smartbroker, ein Angebot der mehrheitlich gehaltenen wallstreet:online capital AG für aktive Trader, denen ein Neobroker zu wenig Produkte/Dienstleistung bietet und ein Discountbroker zu teuer ist.

Compliance, höhere Anforderungen an Dokumentation und technische Voraussetzungen, Onlinepräsenz und -erreichbarkeit und das bei konkurrenzfähigen Preisen

machen es für kleinere Anbieter immer schwieriger mit Online-Brokerage am Markt mit auskömmlichen Margen zu bestehen. Auch wenn derzeit die Onlinebroker, Kursmakler und “mit Börsen verbundenen” – Dienstleister Rekordumsätze, -transaktionszahlen und -gewinne melden können, so sind doch die Fixkostenblöcke und die Investitionen, die notwendig sind, um ein manipulationssicheres und erreichbares Onlinesystem an immer neue Anforderungen anzupassen, immer höher geworden und steigen weiter.

Lösungen? White Label oder Konsolidierung unter den Anbietern

Während White-Label zumindest eingeführte Namen am Leben erhält, während “dahinter” eine ganz andere Bank steht, Wie beispielsweise die onvista bank eine “Marke” der comdirect Bank ist und keine selbständige Gesellschaft mehr ist. Oder man überträgt einen Kundenbestand – möglichst vollständig – an einen anderen. Gegen Provision, laufende Zahlungen oder ähnliches inclusive.