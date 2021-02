Adidas will wieder Dividende zahlen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.02.2021, 13:26 | 36 | 0 | 0 22.02.2021, 13:26 | HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas will wieder eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. So will der Vorstand auf der Hauptversammlung Mitte Mai eine Auszahlung von 3 Euro je Aktie vorschlagen, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Insgesamt würden damit 585 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt bei rund einem Prozent. An der Börse dämmte die Aktie ihre Verluste ein und liegt jetzt auf den Tag gleichauf mit dem Gesamtmarkt./ngu/fba

