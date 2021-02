Warum eine Umschuldung mit der KVB Finanz hilft, monatliche Kreditkosten zu sparen

Limburg (ots) - Verdienstausfälle durch Corona erschweren das Leben vieler

Menschen, vor allem wenn monatlich mehrere Kredite zu bedienen sind. Eine

Umschuldung kann dabei helfen, die Ausgaben für diese Verbindlichkeiten zu

senken und die Finanzen neu zu ordnen, um wieder mehr Freiraum im Alltag zu

gewinnen.



Zum Jahresbeginn treten viele Änderungen in Kraft, die unter Umständen

finanzielle Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen.

Nach dem ohnehin schweren Jahr 2020, dürfte vor allem der Januar 2021 für viele

eine Herausforderung darstellen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den sich

daraus ergebenden Einschränkungen müssen zahlreiche Arbeitnehmer

Verdienstausfälle in Kauf nehmen. So ergeben sich durch die Schließung von

Filialen, Wegfalls des Minijobs, Kurzarbeit oder fehlende Kinderbetreuung

geldliche Einbußen trotz gleichbleibender finanzieller Verpflichtungen, wie etwa

das Bedienen von Krediten. Damit Arbeitnehmer sich nicht verschulden, gibt es

neben der Tilgungsaussetzung und Stundung von Krediten die Möglichkeit, Kredite

umzuschulden. Als markterfahrener Kreditvermittler steht die KVB Finanz ihren

Kunden auch in diesen turbulenten Zeiten zur Seite und ermittelt das passende

Finanzierungsmodell für eine Umschuldung.









Eine Umschuldung ist dann sinnvoll, wenn Zinsen in den vergangenen Jahren stark

gesunken sind. So kann das Bündeln alter Darlehen zu günstigeren Konditionen die

Kreditrate reduzieren und die monatlichen Ausgaben deutlich verringern.

Insbesondere für einen teuren Dispositionskredit eignet sich die Umschuldung mit

einem günstigeren Ratenkredit, da durch das Überziehen des Kontos hohe Zinsen

anfallen. Kann der fehlende Betrag auch langfristig nicht beglichen werden,

gewährleistet eine Umschuldung mehr finanzielle Sicherheit. Lohnenswert ist eine

Umschuldung ebenfalls, wenn mehrere Kredite parallel laufen und bedient werden

müssen. Das Zusammenfassen mehrerer Kredite zu einem einzelnen Darlehen

verschafft einen besseren Überblick über die Finanzen. Diese sind nicht nur

geordneter, sondern die finanzielle Belastung kann Studien zufolge um bis zu 40

Prozent gesenkt werden. Auf diese Weise können die monatlichen Ersparnisse zum

Beispiel zum Ausgleich des reduzierten Einkommens genutzt werden oder in

Rücklagen fließen und Sicherheit für die Zukunft schaffen. Mit dem

zurückgelegten Geld können später lang ersehnte Wünsche erfüllt werden. Davon

einmal abgesehen, verbessert eine Kreditumschuldung auch den Schufa-Score.

Dadurch können Kreditnehmer in Zukunft wieder Darlehen zu günstigeren

Dadurch können Kreditnehmer in Zukunft wieder Darlehen zu günstigeren

Konditionen in Anspruch nehmen beispielsweise, wenn sie sich dazu entscheiden



