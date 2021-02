Düsseldorf (ots) -



- Basis-Tarif mit eigener Selbstbeteiligungsvariante (Privat und Gewerbe)

- Schutz bei Musterfeststellungsklagen - auch rückwirkend (Privat)

- Einmalige vorsorgliche Beratung zu allen Rechtsfragen (Privat)

- Jetzt auch in der Komfortvariante mitversichert: Kapitalanlagen (Privat)

- Rechtliche Unterstützung bei Stalking (Privat)

- Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für fast alle Betriebsarten

- Ebenfalls rundum optimiert: ARAG Recht & Heim



Seit 85 Jahren steht die ARAG für Schutz, Halt und Orientierung rund ums Recht.

Die Gründungsidee ist heute noch so aktuell wie am ersten Tag: Jeder Mensch soll

die Chance haben, sein Recht durchzusetzen - unabhängig von seiner finanziellen

Situation. Um Kunden besonders in schwierigen Zeiten bestmöglich unterstützen zu

können, hat das familiengeführte Unternehmen aus Düsseldorf seinen Rechtsschutz

ausgebaut und um zukunkftsorientierte Leistungen ergänzt.







Ob Streit ums Homeoffice, Kurzarbeit oder Reisestornierungen: Aktuell wirdCorona-bedingt viel ums Recht gestritten. Mit dem optimierten Rechtsschutz inden Varianten Basis, Komfort und Premium unterstreicht die ARAG ihren Anspruch,als Anbieter moderner Versicherungslösungen am Puls der Zeit zu sein. Derindividuell passende Zugang zum Recht ist dabei von zentraler Bedeutung. Vonpersönlicher Anwaltsbetreuung über digitale Rechtsdienstleistungen bis zurMediation können ARAG Rechtsschutz-Kunden den Lösungsweg wählen, der für ihrrechtliches Anliegen ideal ist."Dies ist der beste Rechtsschutz aller Zeiten", erklärt Matthias Maslaton, ARAGKonzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation. "Mit ihm bieten wir unserenPrivat- und Gewerbekunden optimale Rückendeckung und bauen unsere Position alsinnovativer Qualitätsversicherer einmal mehr aus. Durch smarteTarifierungsmerkmale haben wir unser risikogerechtes Pricing weitervorangetrieben."Basis-Tarif mit eigener Selbstbeteiligungsvariante (Privat und Gewerbe)Der neu entwickelte ARAG Basis-Rechtsschutz sichert die wichtigsten Leistungenjetzt auch außergerichtlich ab. Kommt es zum Versicherungsfall, hat der Kunde absofort die Wahl: Entscheidet er sich vorab für einen von der ARAGvorgeschlagenen Lösungsweg, zum Beispiel Mediation, entfällt dieSelbstbeteiligung. Nimmt der Kunde dagegen direkt die Unterstüzung eines Anwaltsin Anspruch, gilt eine Selbstbeteiligung von 300 Euro.Schutz bei Musterfeststellungsklagen - auch rückwirkend (Privat)Ein fehlerhaftes Produkt oder eine unseriöse Finanzdienstleistung sorgt fürStreit? Wer sich der zivilrechtlichen Klage eines Verbraucherverbandes