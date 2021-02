Havn Life kündigt DTC-Zulassung seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten an

February 22, 2021, Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FSE: 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich heute bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun zur elektronischen Abwicklung durch die Depository Trust Company („DTC“) in den USA berechtigt sind. Am OTC-Venture- Markt der Vereinigten Staaten werden die Stammaktien unter dem Handelssymbol „HAVLF“ geführt.