Unternehmenseigene Teststationen schaffen Schutz gegen Corona / KÖTTER Unternehmensgruppe und 21Dx mit neuer Partnerschaft am Markt (FOTO)

Essen/München. (ots) - Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft hart:Jede Woche Lockdown kostet das Bruttoinlandsprodukt ca. 3,5 Milliarden Euro, soSchätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Trotzrückläufiger Inzidenzwerte ist ein vollständiger Verzicht auf diepandemiebedingten Einschränkungen aktuell nicht absehbar. Daher erhaltenganzheitliche präventive Konzepte, die u. a. den Betrieb eigenerCorona-Teststationen, den Einsatz mobiler Test-Teams sowie die NutzungKI-basierter Sicherheitstechnik umfassen, immer zentralere Bedeutung. Diesebietet die KÖTTER Unternehmensgruppe seit heute durch ihre neue Partnerschaftmit der 21Dx GmbH unter der Marke "KÖTTER Pandemic Solutions"."Wir sind stolz, mit 21Dx einen renommierten Partner gewonnen zu haben und unserPortfolio gezielt ausbauen zu können", erklärte Verwaltungsrat Friedrich P.Kötter. Das Unternehmen mit Sitz in München ist einer der größten Betreiber vonCorona-Teststationen in Deutschland und verfügt über umfassende Erfahrungen beigroßen Reihentestungen genauso wie bei Business Testlösungen und individuellenTestanfragen, die von medizinisch geschultem Personal umgesetzt werden. "DieseKompetenzen sind die ideale Ergänzung zu unseren Sicherheits-, Reinigungs-,Hygiene- und Personal Service-Konzepten, mit denen wir unsere Kunden bereits beider Aufrechterhaltung ihrer Prozesse in Produktion, Logistik und Verwaltungunterstützen", so Friedrich P. Kötter.Denn Reinigung und Hygiene, Temperaturmessungen an Pforten und Empfängen,Luftreinigungssysteme etc. sind zwar wichtige Bausteine bei derPandemie-Eindämmung. Dennoch können sich Unternehmen und Institutionen ohneTestungen nie komplett sicher sein, ob das Virus nicht doch unbemerkt in dieeigenen Reihen gelangt und so im schlimmsten Fall für einen komplettenStillstand sorgt."Gerade deshalb ist die ganzheitliche Prävention für den Gesundheitsschutz derBeschäftigten und den Fortbestand bzw. das Wiederaufleben von Produktions-,Logistik- und Geschäftsprozessen von so elementarer Relevanz", unterstreichtPeter Bristot, Gründer und Geschäftsführer der 21Dx GmbH. "Denn wir brauchenbeides: Intelligente Schutz- und Hygienemaßnahmen genauso wie umfassende undzielgerichtete Testungen. Deshalb freuen wir uns darauf, gemeinsam mit derKÖTTER Unternehmensgruppe und ihrem Know-how auf den Gebieten von Sicherheit,Hygiene und personalintensiven Dienstleistungen unseren Beitrag zu leisten, dassdie hiesige Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt."Gemeinsam mit ihrem Partner 21Dx GmbH würde die KÖTTER Unternehmensgruppe auchImpfungen anbieten, sobald die Rahmenbedingen hierfür geschaffen sind und die