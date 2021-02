Entheon Biomedical meldet ethische Genehmigung für in-vivo DMT-Studie

Vancouver, BC – 22. Februar 2021 – Entheon Biomedical Corp. (CSE: “ENBI”; OTC: “ENTBF”; FWB:”1XU1) („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Suchtbehandlung konzentriert, hat die ethische Genehmigung einer präklinischen Studie bekannt gegeben, die bald vom Forschungsinstitut Science in Action durchgeführt werden soll. Science in Action ist ein in Israel ansässiges Laborinstitut und auf präklinische in-vivo und in-vitro F&E-Dienstleistungen spezialisiert.

Science in Action bestätigte den Erhalt der ethischen Genehmigung, eine nicht den Bedingungen der GLP unterliegenden in-vivo Toxizitätsstudie von N,N-Dimethyltryptamin (DMT) (die „Studie“) durchzuführen. Sowohl Entheon als auch Science in Action haben die notwendigen Genehmigungen für den Export, den Erhalt und die Untersuchung von DMT-Arzneierzeugnissen beantragt.

Ziel der Studie ist, im Rahmen einer 14-tägigen in-vivo Untersuchung die akute Toxizität von intravenös verabreichtem DMT zu bestimmen. Die Studie wird im Vorlauf von Untersuchungen am Menschen durchgeführt, die seitens des Unternehmens derzeit für das vierte Quartal 2021 geplant sind und mit denen das pharmazeutisch-therapeutische Profil von DMT zur Behandlung von Suchterkrankungen bewertet werden soll.

„Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Zusammenarbeit mit dem anerkannten Team von Science in Action, um das toxikologische Profil von DMT zur Vorbereitung der anstehenden Studien am Menschen weiter zu charakterisieren“, sagte Chief Executive Officer Timothy Ko. „Die erfolgreiche Einreichung der Studienzusammenfassung und die ethischen Genehmigung bringen uns einen Schritt näher zu der präklinischen Arbeit, die notwendig ist, um DMT als therapeutischen Kandidaten zur Behandlung von Suchtkrankheiten voranzubringen.“

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin („DMT-Produkte“) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.