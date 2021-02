BARCLAYS belässt Airbus auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Milene Kerner

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Für vielen Anleger sei der Ausblick auf 2021, den der Flugzeugbauer zur Zahlenvorlage gegeben habe, nach den zuletzt angehobenen Produktionszahlen für den A320 besonders enttäuschend gewesen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sehe, fundamental betrachtet, in den Managementaussagen keine größere Änderung. Vielmehr sei der Ausblick realistisch, solang es Unklarheiten gibt, was den Wirtschaftszyklus angehe./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 21:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.