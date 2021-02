Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Internationale Travel Technology-Aussteller präsentierenInnovationen auf ITB Berlin NOW - Aktuelle Studien und Einschätzungen zuzielgerichtetem Einsatz von digitalen Lösungen in der Reiseindustrie - Tipps vonGründern bei START UP NOW - Virtuelle Cafés zum Austausch und Kennenlernen -Event-Programm ab sofort unter itb.com/now/program(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) verfügbarDer Einsatz smarter Technologien in der Tourismusindustrie hat im Zuge derCorona-Pandemie einen intensiven Anschub erhalten. So haben etwa ChatbotsReiseanbietern geholfen, das hohe Stornierungs- oder Umbuchungsaufkommen zubewältigen. Auch der Stellenwert von künstlicher Intelligenz, smartenSchnittstellen und dynamischem Pricing ist enorm gewachsen. Einen Überblick zuspannenden Weiterentwicklungen, nützlichen Innovationen und aktuellen Studiengibt das Segment Travel Technology auf ITB Berlin NOW. In dem neuen Format STARTUP NOW lässt die weltweit führende Reisemesse erfolgreiche Gründer zu Wortkommen, die wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen. InternationaleUnternehmenslenker geben auf der ITB Berlin NOW Convention(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) Einschätzungen zur Zukunft derTravel Technology. Neue Kontakte knüpfen Teilnehmer in den themenbezogenenvirtuellen Cafés, die den Usern rund um die Uhr offenstehen.Schon jetzt haben sich mehr als 100 Technologieanbieter für die Teilnahme an demrein digitalen Messeformat angemeldet. Mit einer eigenen Brand Card präsentierensich in diesem Jahr unter anderem Amadeus, bd4travel, Cendyn und Sabre.Technologische Lösungen für die Hotellerie haben Anbieter wie Apaleo, Cloudbeds,Duetto, HQplus, hotelbird, Infor, Oracle und Suitepad im Gepäck. Erstmalsvertreten sind in diesem Jahr unter anderem Travelledger, Kaptio, MeTripping undUnififi.Digitale Lösungen für sicheres ReisenITB Berlin NOW Convention greift die wichtigsten Themen rund um Digitalisierungund neue Trends auf. Die veränderte Realität des Reisevertriebs in einerPost-Corona-Welt beleuchten am Dienstag, 9. März 2021 , Lukas C.C. Hempel, CEO &Co-Founder Bookingkit, Luuc Elzinga, Founder & President Tiqets, ClaudioBellinzona, TUI Musement, Ilaria D'Uva, D'Uva und Christian Gross,Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Einen Ausblick auf die Zukunft der globalenHospitality Industry wagt an diesem Tag auch Patrick Mendes, CCO Accor, undnimmt dabei auch die Rolle von Digitalisierung und weiterer wirtschaftlicherVeränderungen unter die Lupe. Die Bedeutung von Vertrauen und Gesundheitsschutzfür Reisende ist in Zeiten der COVID-19-Pandemie gestiegen. Monika Wiederhold,