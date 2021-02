DEUTSCHE BANK belässt DANONE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2020. Der Umsatz der Franzosen habe die Markterwartungen leicht verfehlt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 06:49 / GMT