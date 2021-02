FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preisrally am Markt für Digitalwährungen ist zu Wochenbeginn etwas die Puste ausgegangen. Sowohl die älteste und bekannteste Internetwährung Bitcoin als auch die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung Ether gaben am Montag deutlich nach. Ein Bitcoin war auf der Handelsplattform Bitstamp rund 53 000 US-Dollar wert. Noch am Wochenende war ein Rekordhoch von 58 354 Dollar erreicht worden.

Der Ether-Kurs fiel am Montag ebenfalls deutlich zurück. Nachdem am Wochenende erstmals die Marke von 2000 Dollar überschritten worden war, kostete ein Ether zu Wochenbeginn 1750 Dollar. Der Marktwert aller rund 8500 Digitalwährungen ging von 1,76 Billionen Dollar am Wochenende auf etwa 1,63 Billionen Dollar zurück. Der Wert aller Bitcoins im Umlauf betrug rund eine Billion Dollar.