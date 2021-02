Advanced Blockchain steigt bei Arweave ein

Advanced Blockchain meldet eine Investition in Arweave und baut damit ihr Portfolio Blockchain-bezogener Projekte weiter aus. Finanzielle Details zur Investition nennt die Krypto-Gesellschaft aus Berlin allerdings nicht. Man befindet sich in prominenter Gesellschaft: So haben unter anderem Andreessen Horowitz, Union Square Ventures und Coinbase Ventures in Arweave investiert.Das Arweave-Netzwerk ermögliche unter Nutzung einer ...