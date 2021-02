Mindset Pharma unterzeichnet Vereinbarung zur Herstellung einer Großcharge von Psilocybin in pharmazeutischer Qualität unter Einsatz seines zum Patent angemeldeten Syntheseverfahrens

Toronto, Ontario, 22. Februar 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von Psilocybin-inspirierten Medikamenten der nächsten Generation und verwandten Technologien widmet – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine international führende Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation („CDMO“) damit beauftragt hat, eine 1 kg schwere Charge von cGMP-konformem Psilocybin (d.h. in pharmazeutischer Qualität) unter Einsatz des von Mindset bereits zum Patent angemeldeten innovativen und kosteneffizienten Syntheseverfahrens zu synthetisieren. Die nach der Guten Herstellungspraxis (cGMP) synthetisierte Charge wird voraussichtlich im Herbst 2021 freigegeben.