CEWE plant zwölfte Dividendensteigerung in Folge

Starkes Weihnachtsgeschäft 2020 im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing

Gruppen-Umsatz steigt auf 727,3 Mio. Euro (2019: 720,4 Mio. Euro)

Gruppen-EBIT mit deutlichem Zuwachs: 79,7 Mio. Euro (2019: 56,8 Mio. Euro)

Dividende soll zum zwölften Mal in Folge steigen: 2,30 Euro je Aktie

Oldenburg, 22. Januar 2021. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einer deutlichen Ergebnissteigerung abgeschlossen: Das operative Ergebnis (EBIT) erreicht danach 79,7 Mio. Euro (2019: 56,8 Mio. Euro). Der Umsatz steigt auf 727,3 Mio. Euro (2019: 720,4 Mio. Euro). Maßgeblich für das hervorragende Weihnachtsgeschäft war das erneute Wachstum im Fotofinishing. Dabei führte das verstärkte Online-Geschäft und auch der "Stay-at-home"-Effekt zu Wachstum in allen Produktkategorien des CEWE-Kerngeschäftsfelds: CEWE FOTOBUCH, Fotokalender, Wandbilder, Grußkarten und viele weitere Fotogeschenke legten im Weihnachtsgeschäft zu. Neben zusätzlichen Deckungsbeiträgen aus dem gestiegenen Umsatz hat auch das bereits bei Pandemiebeginn im März initiierte Kostensenkungsprogramm das EBIT im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Das Fotofinishing hat damit die negativen Effekte der stark von Corona und dem damit verbundenen "Lockdown" betroffenen Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck klar überkompensiert. Auf Basis des gestiegenen Ergebnisses soll die Dividende für das Geschäftsjahr auf 2,30 Euro zulegen (Vorjahr: 2,00 Euro). Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung ist es die zwölfte Dividendenerhöhung in Folge. CEWE gehört damit zu den wenigen deutschen Unternehmen, die eine über so viele Jahre kontinuierlich steigende Dividende vorweisen können.