RBC belässt ASOS auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Asos von 6000 auf 7500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Sherri Malek glaubt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, dass der derzeit stattfindende Wandel des Verbraucherverhaltens zugunsten des Internets auch in einer Zeit nach Corona voranschreiten wird. Der britische Modehändler Asos sei dabei die wertmäßig vielversprechendste Möglichkeit für Anleger./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2021 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.