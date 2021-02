RBC belässt Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Nestle angesichts vorgelegter Zahlen und dem angekündigten Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts von 98 auf 96 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, geht er mit Blick auf die 2020er Dividende davon aus, dass eine Ausschüttungsquote von 65 Prozent des Jahresüberschusses beibehalten wird./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.