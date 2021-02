Rekordjahr für XTB 89,9 Millionen Euro Gewinn, 178,3 Millionen Euro Umsatz und über 112.000 Neukunden / Vorläufige Finanzergebnisse der XTB-Gruppe für 2020 (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 22.02.2021, 15:45 | 77 | 0 | 0 22.02.2021, 15:45 |

Ergebnisse für das Jahr 2020 bekanntgegeben: Der an der Warschauer Börse

gelistete, weltweit führende Forex &

ein Büro unterhält, verzeichnet dynamische Steigerungen in allen wichtigen

Bereichen.



Mit 178,3 Mio. Euro (233,4 % Anstieg im Vergleich zu 2019) erzielte die

XTB-Gruppe das höchste Betriebsergebnis ihrer Geschichte. Hinzu kommen 89,9 Mio.

Euro Nettogewinn (597,4 % Anstieg) und ein EBIT von 115,4 Mio. Euro (689,3 %

Anstieg). Im vierten Quartal verzeichnete der internationale Anbieter für

Finanzdienstleistungen Betriebserträge von 31,3 Mio. Euro Höhe (20,8 Mio. Euro

im vierten Quartal 2019) und 9,1 Mio. Euro Nettogewinn (im Vergleich zu 8,6 Mio.

Euro 2019). Für das hervorragende Jahresergebnis sind neben starken Schwankungen

im Finanz- und Rohstoffsektor auch die Zinssenkungen verantwortlich, die den

Handel mit Finanzinstrumenten sehr attraktiv gemacht haben.



Frankfurt (ots) - Die polnische XTB-Gruppe (WSE: XTB) hat ihre vorläufigenErgebnisse für das Jahr 2020 bekanntgegeben: Der an der Warschauer Börsegelistete, weltweit führende Forex & CFD Broker, der auch in Frankfurt am Mainein Büro unterhält, verzeichnet dynamische Steigerungen in allen wichtigenBereichen.Mit 178,3 Mio. Euro (233,4 % Anstieg im Vergleich zu 2019) erzielte dieXTB-Gruppe das höchste Betriebsergebnis ihrer Geschichte. Hinzu kommen 89,9 Mio.Euro Nettogewinn (597,4 % Anstieg) und ein EBIT von 115,4 Mio. Euro (689,3 %Anstieg). Im vierten Quartal verzeichnete der internationale Anbieter fürFinanzdienstleistungen Betriebserträge von 31,3 Mio. Euro Höhe (20,8 Mio. Euroim vierten Quartal 2019) und 9,1 Mio. Euro Nettogewinn (im Vergleich zu 8,6 Mio.Euro 2019). Für das hervorragende Jahresergebnis sind neben starken Schwankungenim Finanz- und Rohstoffsektor auch die Zinssenkungen verantwortlich, die denHandel mit Finanzinstrumenten sehr attraktiv gemacht haben.

Arnaout. "Dreistellige Umsatz- und Gewinnzuwächse wären ohne die harte Arbeit an

unserem Produkt, unserer Technologie und unseren Dienstleistungen unmöglich

gewesen. So haben wir die Entwicklungs- und Wachstumschancen genutzt, die sich

durch die überdurchschnittlich volatilen Märkte ergeben haben. Wir wollen die

Investmentgesellschaft erster Wahl sein - nicht nur für Kunden in Polen und

Europa, sondern in der ganzen Welt." XTB unterhält Niederlassungen in mehr als

13 Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Chile.



Neben dem Privatkundengeschäft, das den Großteil der Konzernumsätze ausmacht,

baute XTB das institutionelle Geschäft unter der Marke X Open Hub (XOH) aus. XOH

bietet Liquidität und Technologie für andere Finanzinstitute, einschließlich

Brokerhäuser. Dieser Bereich verzeichnete 23,5 Mio. Euro Umsatz, verglichen mit

4,8 Mio. Euro im Jahr 2019. Die operativen Kosten beliefen sich 2020 auf 63,0

Mio. Euro (2019: 40,4 Mio. Euro). Der Anstieg geht hauptsächlich auf wachsende

Marketingkosten, steigende Gehalts- und Sozialleistungskosten sowie

Beschäftigungszuwachs zurück.



Mehr als eine Viertelmillion XTB-Kunden



Grundlage der soliden Entwicklung ist der stetig wachsende Kundenstamm: Mit

112.025 neuen Kunden verzeichnete XTB 2020 einen weiteren Rekord, der nicht nur

einem Jahresanstieg von 206,5 %, sondern auch dem gesamten Neukundenzuwachs der

letzten sechs Jahre entspricht. Insgesamt haben über 261.000 Menschen die Seite 2 ► Seite 1 von 3



"2020 war ein sehr gutes Jahr für XTB", bestätigte Vorstandsvorsitzender OmarArnaout. "Dreistellige Umsatz- und Gewinnzuwächse wären ohne die harte Arbeit anunserem Produkt, unserer Technologie und unseren Dienstleistungen unmöglichgewesen. So haben wir die Entwicklungs- und Wachstumschancen genutzt, die sichdurch die überdurchschnittlich volatilen Märkte ergeben haben. Wir wollen dieInvestmentgesellschaft erster Wahl sein - nicht nur für Kunden in Polen undEuropa, sondern in der ganzen Welt." XTB unterhält Niederlassungen in mehr als13 Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Chile.Neben dem Privatkundengeschäft, das den Großteil der Konzernumsätze ausmacht,baute XTB das institutionelle Geschäft unter der Marke X Open Hub (XOH) aus. XOHbietet Liquidität und Technologie für andere Finanzinstitute, einschließlichBrokerhäuser. Dieser Bereich verzeichnete 23,5 Mio. Euro Umsatz, verglichen mit4,8 Mio. Euro im Jahr 2019. Die operativen Kosten beliefen sich 2020 auf 63,0Mio. Euro (2019: 40,4 Mio. Euro). Der Anstieg geht hauptsächlich auf wachsendeMarketingkosten, steigende Gehalts- und Sozialleistungskosten sowieBeschäftigungszuwachs zurück.Mehr als eine Viertelmillion XTB-KundenGrundlage der soliden Entwicklung ist der stetig wachsende Kundenstamm: Mit112.025 neuen Kunden verzeichnete XTB 2020 einen weiteren Rekord, der nicht nureinem Jahresanstieg von 206,5 %, sondern auch dem gesamten Neukundenzuwachs derletzten sechs Jahre entspricht. Insgesamt haben über 261.000 Menschen die Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer