RBC belässt HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für HSBC angesichts eines Medienberichts über eine baldige Erhöhung der Körperschaftssteuer in Großbritannien von 420 auf 410 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, bringen solche Pläne Gegenwind für britische Banken. Andere Alternativen wie zum Beispiel höhere Abgaben auf Kraftstoff, Alkohol oder Tabak wären aber nur kleine Schritte gewesen, um die Steuereinbußen in der Corona-Krise aufzufangen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.