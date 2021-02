Dow Jones – Schwächerer Wochenstart erwartet

Der Dow Jones Industrial Average® konsolidierte in der vergangenen Handelswoche in einer vergleichsweise engen Handelsspanne um die 31.500 Punkte-Marke. Weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Akzente setzen. Zum Start in die neue Handelswoche …

