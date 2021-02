APA ots news: OeNB tritt den falschen Behauptungen der SPÖ Burgenland entschieden entgegen und prüft Einleitung rechtlicher Schritte

Commerzialbank Mattersburg - Untersuchungsausschuss



Wien (APA-ots) - In einer APA-Aussendung vom heutigen Tag stellt die SPÖ Burgenland wahrheitswidrige Behauptungen betreffend die Aussagen des Vize-Gouverneurs der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber, in den Raum. Es ist in den Protokollen des U-Ausschusses nachzulesen, dass die von der SPÖ Burgenland behaupteten Zitate falsch sind. Die OeNB verwahrt sich mit aller Deutlichkeit gegen alle in der APA0289 veröffentlichten Behauptungen und fordert die Mandatare der SPÖ Burgenland Fürst und Hergovich zum sofortigen Widerruf auf.