DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Deutsche Konsum REIT: Zweitnotierung der DKR-Aktie an der Börse Johannesburg erfolgt voraussichtlich am 8. März 2021 22.02.2021 / 15:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Konsum REIT: Zweitnotierung der DKR-Aktie an der Börse Johannesburg erfolgt voraussichtlich am 8. März 2021



Broderstorf, 22. Februar 2021 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat am heutigen Tage die Börsenzulassung für eine Zweitnotierung der Aktie an der Johannesburg Stock Exchange ("JSE") erhalten. Damit setzt die DKR das bereits vor einem Jahr angekündigte Zweitlisting in Südafrika um.

Erschließung weiterer professioneller Investorenkreise

Mit dem Zweitlisting in Südafrika beabsichtigt die DKR die Erschließung weiterer institutioneller Investorenkreise. Gleichzeitig ermöglicht das Zweitlisting südafrikanischen Investoren den unbegrenzten Zugang für Direktinvestments in ein ausländisches Unternehmen an der JSE. Dies ist ansonsten aufgrund bestehender Restriktionen für südafrikanische Investments in ausländische Gesellschaften nicht unbegrenzt möglich.

Bereits auf vorhergehenden Roadshows in Südafrika ergab sich ein hohes Interesse von institutionellen und professionellen Investoren am Geschäftsmodell der DKR. Vor der voraussichtlichen Handelsaufnahme am 8. März 2021 wird die DKR eine dreitägige virtuelle Roadshow mit lokalen institutionellen Investoren durchführen.

Weiterhin betrachtet die DKR die JSE als etablierte Investitionsplattform für mögliche zukünftige Kapitalaufnahmen, um das weitere starke Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren. Darüber hinaus erwartet die DKR aufgrund des Zweitlistings an der JSE eine Verbesserung der Liquidität der Aktie in absehbarer Zeit.

DKR deutscher Börsenpionier in Südafrika

Die DKR wird somit die erste deutsche börsennotierte Gesellschaft, deren Aktie an der JSE gehandelt wird. Um dies zu ermöglichen und die bisher nicht existenten, aber erforderlichen Geschäftsprozesse aufzubauen, hat die DKR rund ein Jahr an dem Zweitlisting gearbeitet.