MORGAN STANLEY belässt MTU Aero Engines AG auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Andrew Humphrey

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 124

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU nach der Notlandung einer Boeing 777 und der Empfehlung einer vorläufigen Stilllegung der Jets auf "Underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Grund sei ein Brand in einem Triebwerk, an dessen Entwicklungsprogramm MTU beteiligt ist, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Fazit ist, dass die Auswirkungen nicht von so großer Bedeutung sein dürften./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.