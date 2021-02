JPMORGAN belässt Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 109 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Flugzeugbauers auf 2021 sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2022./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 02:18 / GMT