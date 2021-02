DGAP-News Stammaktien von Havn Life Sciences Inc. sind jetzt zur elektronischen Abwicklung in den USA berechtigt (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.02.2021, 16:12 | 96 | 0 | 0 22.02.2021, 16:12 | Stammaktien von Havn Life Sciences Inc. sind jetzt zur elektronischen Abwicklung in den USA berechtigt ^

DGAP-News: Anleger-Empfehlung / Schlagwort(e):

Börsengang/Zulassungsgenehmigung

Stammaktien von Havn Life Sciences Inc. sind jetzt zur elektronischen Abwicklung in den USA berechtigt

22.02.2021 / 16:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Stammaktien von Havn Life Sciences Inc. sind jetzt zur elektronischen Abwicklung in den USA berechtigt

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0) freut sich heute bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun zur elektronischen Abwicklung durch die Depository Trust Company (DTC) in den USA berechtigt sind. Am OTC-Venture- Markt der Vereinigten Staaten werden die Stammaktien unter dem Handelssymbol HAVLF geführt. Die DTC ist eine Tochter der Depository Trust & Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die elektronische Abrechnung und Abwicklung von Börsenunternehmen managt. Aktien, die zur elektronischen Abwicklung durch die DTC berechtigt sind, tragen die Bezeichnung DTC-berechtigt (DTC eligible). Die elektronische Abrechnung von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Beständen und Barmitteln und somit den Abwicklungsprozess für Investoren und Makler, da der Handel über eine erheblich größere Anzahl an Maklerfirmen erfolgen kann. Zusätzlich zum Handel im US-amerikanischen OTC-Venture-Markt werden die Stammaktien des Unternehmens auch weiterhin an der kanadischen Wertpapierbörse CSE (Canadian Securities Exchange) unter dem Symbol HAVN sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 5NP geführt. "Mit der DTC-Berechtigung hat unser Unternehmen einen Meilenstein erreicht und beweist schon gleich zum Beginn des neuen Jahres, dass es sich einer erhöhten Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für Aktionäre verpflichtet hat," sagte Tim Moore, Chief Executive Officer von Havn Life. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Berechtigung für weitaus mehr Investoren sichtbarer werden und gleichzeitig ein kostengünstigerer, nahtloser Handelsprozess zur Verfügung gestellt wird, über den Investoren ihre Aktien zwischen den US-amerikanischen Brokerage-Konten bewegen können."

