W.L. Gore & Associates führt GORE® SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika ein

Flagstaff, Arizona (ots/PRNewswire) - Die Komplexität der Patienten nimmt zu1und

Chirurgen benötigen ein hochwertiges Material für die Hernienreparatur bei

komplexen Patienten (VHWG 2).2



W. L. Gore & Associates (Gore) gab bekannt, dass das intraperitoneale

Biomaterial GORE SYNECOR ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika

erhältlich ist. Das Gerät wurde entwickelt, um den ungedeckten Bedarf bei der

Reparatur komplexer Hernien zu decken. Es bietet schnelle Vaskularität3 und

dauerhafte Festigkeit mit einem niedrigen Profil für eine einzelne, effektive

Hernienreparatur.





GORE SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial ist für die einfache Anwendung beilaparoskopischen, robotergestützten und offenen chirurgischen Eingriffenkonzipiert. Das dreischichtige Hybridmaterial wurde erstmals 2016 in den USAzugelassen und eingeführt und erhielt CE"Diese globale Expansion führt eine neue Kategorie von synthetischemHybridmaterial in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika ein, das Chirurgen beider Reparatur komplexer ventraler Hernien einsetzen können", so David Lane,General Medical Products Business Leader bei Gore.Die neuesten Innovationen für die Hernienreparatur und BauchwandrekonstruktionAls Pionier in der Kategorie der mittelfristig bioresorbierbaren Netze arbeitetGore hartnäckig an der Innovation von Materiallösungen, damit Chirurgen bei derBewertung des Komplikationsrisikos in komplexen Fällen hochwertigeMaterialoptionen zur Verfügung stehen. GORE SYNECOR IntraperitonealesBiomaterial ist flexibel und anpassungsfähig und verfügt über ein Memory füreinfaches Abrollen, Handling und optimale Platzierung. Das Material nimmtKörperflüssigkeiten auf, ein Vorwässern ist nicht erforderlich.Die einzigartigen drei Schichten des GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterialssind so konzipiert, dass sie eine schnelle Vaskularität mit minimalempermanentem Material3 fördern (data on file 2015; W. L. Gore & Associates, Inc;Flagstaff, AZ).- Parietalfläche : Das Gore 3D PGA:TMC Steggerüst erzeugt hochwertiges Gewebedurch schnelle zelluläre Infiltration. Die Vaskularisierung wird innerhalb vonsieben Tagen3 und das Einwachsen von Gewebe innerhalb eines Monats berichtet(Daten in der Akte 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).- Mid-Layer: Makroporöses Gestrick aus dichten monofilen PTFE-Fasern mit einemFaserdurchmesser ähnlich dem von Leichtgewichtsgeweben, aber mit derFestigkeit von Schwergewichtsgeweben.- Viszerale Oberfläche : Die nicht-poröse PGA:TMC-Folie bietet einenintra-abdominalen Schutz und minimiert das Risiko der Adhäsionsbildung amMaterial4 (data on file 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).