Steht der eigentliche Stresstest für das Working Capital Management noch bevor?

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie zum Working Capital Management in den DACH- und

Benelux-Ländern: Die Umsätze sind stärker rückläufig als das gebundene Kapital /

Kapitalbindungsdauer steigt auf 60 Tage / Digitale Technologien helfen beim

Aufbau eines widerstandsfähigen Working Capital Managements



Die COVID-19-Krise hat tiefe Spuren im Working Capital Management hinterlassen:

Während die Umsätze von Unternehmen aus der DACH-Region und den Benelux-Ländern

im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 16

Prozent einbrachen, ging das im Unternehmen gebundene Kapital in diesem Zeitraum

nur um 5 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg die Kapitalbindungsdauer auf 60 Tage

an (plus 8 Tage). Zu diesen Ergebnissen kommt eine PwC-Studie, die das Working

Capital Management von 658 Unternehmen aus der DACH- und Benelux-Region

analysiert.







"Die Corona-Pandemie hat sich als Stresstest für das Working Capital Managementund als Katalysator für die Anpassung der Cash-Prozesse entpuppt", kommentiertRob Kortman, Leiter Working Capital Management bei PwC Deutschland. Aus seinerSicht hat die Optimierung des operativen Working Capitals aktuell höchstePriorität: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich auf Cash und Working CapitalManagement zu konzentrieren. Wer es versäumt, dieses Thema zu priorisieren,lässt nicht nur die Chance ungenutzt, Cash als Werttreiber zu nutzen, sondernriskiert auch die Auswirkungen eines negativen Cashflows", so der PwC-Experteweiter.Umsätze stärker rückläufig als das gebundene KapitalDie PwC-Analyse belegt, dass dieser Fokus auf Cash dringend notwendig ist: Denndie Pandemie hat signifikante Auswirkungen auf Umsatz, operatives WorkingCapital und Kapitalbindungsdauer der Unternehmen in Deutschland, Österreich undder Schweiz sowie den Benelux-Ländern. So sind die Umsätze der analysiertenUnternehmen zwischen dem zweiten Quartal in 2019 und dem zweiten Quartal in 2020um 16 Prozent zurückgegangen. Das in den Unternehmen gebundene Kapital ist imgleichen Zeitraum jedoch nur um rund 5 Prozent gesunken - von 518 MilliardenEuro im zweiten Quartal 2019 auf 494 Milliarden Euro im zweiten Quartal von2020. Gleichzeitig ist die Kapitalbindungsdauer signifikant gestiegen - um 8Tage (von 52 auf 60 Tage).Volle Lager: Bestandsreichweite steigt um neun TageAuch auf die wichtigsten Kennziffern des Working Capital Managements hat sichdie COVID-19-Krise spürbar ausgewirkt. Am stärksten ist der Effekt bei derBestandsreichweite: Der Zeitraum zwischen Wareneingang und Entnahme (DaysInventory On-Hand, DIO) ist um rund 9 Tage gestiegen und lag im zweiten Quartal2020 bei 81 Tagen."Am Anfang der Pandemie überwog die Sorge um die Verfügbarkeit der Waren. Die