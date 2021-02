JPMORGAN belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser anlässlich einer Veranstaltung der Consumer Analyst Group of New York auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Die Präsentation des Konkurrenten Clorox lasse positive Rückschlüsse auf den britischen Konsumgüterkonzern zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 19:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:15 / GMT