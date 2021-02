---------------------------------------------------------------------------

United Lithium Corp. beruft Robert Schafer in das Board of Directors.

United Lithium Corp. (ISIN: CA9107971090 ; WKN: A2QGMZ) gibt die Berufung von Robert Schafer in das Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt.



Schafer bringt eine internationale Erfahrung von über 30 Jahren als Geologe mit ein, der in über 70 Ländern Explorationen nach Minerallagerstätten durchgeführt hat.



Als Führungskraft, Manager und Feldgeologe bei Unternehmen wie BHP, Kinross und Hunter Dickinson leitete Schafer Teams zur Entdeckung mehrerer Lagerstätten im Westen der USA und entwickelte Strategien, die zu Brachflächen-Entdeckungen im Westen Kanadas, im Süden Afrikas und im Fernen Osten Russlands führten.



Außerdem fungiert Schafer in den Jahren 2020 / 2021 als President der Society for Mining, Metallurgy and Exploration (die SME) in den USA. Er ist auch ehemaliger President der Prospectors and Developers Association of Canada (die PDAC) sowie ehemaliger President des Canadian Institute for Mining, Metallurgy and Petroleum (das CIM) sowie der Mining and Metallurgical Society of America (die MMSA). Schafer war außerdem Mitglied des Board of Directors sowohl der Canadian Mining Hall of Fame als auch der National Mining Hall of Fame in den USA. Er ist Träger der William Lawrence Saunders Gold Medal des American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (das AIME) sowie des Daniel C. Jackling Award der SME für berufliche Leistungen - zwei der höchsten Bergbauauszeichnungen der USA.

Schafer verfügt über einen Hochschulabschluss in Geologie und Mineralwirtschaft und ist ein Registered Professional Geologist, ein Certified Corporate Director sowie ein Fellow der SME, des CIM und der SEG.

In Zusammenhang mit der Ernennung hat das Unternehmen dem Geologen Schafer 250.000 Incentive-Optionen gewährt, die innerhalb von fünf Jahren zu einem Preis von 1,18 Dollar ausgeübt werden können.



Michael Dehn, President und CEO von United Lithium, sagte: "Es ist eine Ehre und eine Freude, dass Bob nunmehr dem Board von United Lithium angehört. Seine internationale Expertise und Reputation sowie seine Fähigkeiten und Talente in den Bereichen Geologie und Transaktionen werden im Board of Directors von United Lithium sehr geschätzt."