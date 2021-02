Europas Presseverleger und Microsoft fordern gemeinsam einen Schlichtungsmechanismus nach australischem Vorbild in Europa

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Tech-Gatekeeper sollen Presseverleger fair für die Nutzung vonInhalten entlohnenEuropas Presseverleger und Microsoft haben sich heute darauf geeinigt, gemeinsaman einer Lösung zu arbeiten, die sicherstellt, dass europäische Presseverlegerfür die Nutzung ihrer Inhalte durch marktbeherrschende Gatekeeper bezahltwerden. Dies soll im Einklang mit dem neuen Presseverlegerrecht in derEU-Urheberrechtsrichtlinie für den digitalen Binnenmarkt, die im Juni in Krafttritt, stehen und sich an der neuen australischen Gesetzgebung orientieren.Letztere verlangt von den unter das Gesetz fallenden Tech-Gatekeepern, dieEinnahmen mit den Nachrichtenmedien zu teilen.Die gemeinsame Lösung zielt auf Zahlungen für die Nutzung von Inhalten derPresseverlage durch diese Gatekeeper ab und enthält Schlichtungsbestimmungen,die sicherstellen, dass faire Vereinbarungen ausgehandelt werden können. DieseBestimmungen sollten das durch das australische Gesetz etablierte Modellberücksichtigen: Dieses ermöglicht es einem Schiedsgericht, einen für beideParteien fairen Preis festzulegen, um die Inhalte auf der Plattform zu zeigen -unter Berücksichtigung der Kosten für die Produktion dieser Inhalte sowiejegliche unangemessene Belastung, die ein Betrag für die Plattformen selbstbedeuten würde.Obwohl den Presseverlegern in der EU ein Leistungsschutzrecht eingeräumt wurde,werden die Verhandlungen mit solchen Gatekeepern nicht zu fairen Ergebnissenführen, wenn nicht zusätzliche regulatorische Maßnahmen ergriffen werden, umGatekeepern mit marktbeherrschender Stellung durch geeignete regulatorischeRahmenbedingungen wie den Digital Markets Act, den Digital Services Act oderandere nationale Gesetze zu begegnen.Vor diesem Hintergrund fordern Microsoft, EMMA, EPC, NME und ENPA, der wiederumder Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) angehört, dassein Schlichtungsmechanismus in europäisches oder nationales Recht implementiertwird. Dieser wird die Gatekeeper dazu verpflichten, für Presseinhalte untervoller Einhaltung des in der Richtlinie 2019/790 festgelegtenPresseverlegerrechts zu zahlen. "Wir begrüßen die Vorschläge mehrererAbgeordneter des Europäischen Parlaments, einen endgültigenSchlichtungsmechanismus in die entsprechende Verordnung aufzunehmen. Dies istnotwendig, um eine Aushöhlung des Verlegerrechts zu verhindern und umRechtssicherheit zu schaffen", heißt es dazu von den Verlegerorganisationen undMicrosoft. Andernfalls könnten Presseverleger trotz des Leistungsschutzrechtsnicht die wirtschaftliche Stärke besitzen, faire und ausgewogene Vereinbarungen